Atakum’da ’Çocuk Meclisi’ kurulacak, bütçenin bir kısmını onlar yönetecek

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çocuk Meclisi" kuracaklarını, belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacaklarını açıkladı.

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeni ile Atakum Belediyesi Eğlence ve Kültür Merkezi’nde panel düzenlendi. Panele çocuk istismarının önlenmesi için verdiği mücadele ile ismi dünya genelinde simgeleşen ve ABD’den Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü alan aktivist öğretmen Saadet Özkan konuk oldu.

“Belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacağız”

Panelde konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Çocuk Meclisi’ni baştan beri istiyorduk. Korona biraz buna engel oldu. Çocukları riske atmak istemedik. Milli eğitimle görüştük, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 30 meclis üyesi seçeceğiz. Belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacağız. Atakum Belediyesi bütçesinden çocukların isteklerine uygun projeler oluşturacağız. Bütçemizin kayda değer bir miktarını çocukların istedikleri alana ve çocukların meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda uygulayacağız” diye konuştu.