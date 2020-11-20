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Atakum’da ’Çocuk Meclisi’ kurulacak, bütçenin bir kısmını onlar yönetecek

SAMSUN HABERLERİ  | 20.11.2020 18:06 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çocuk Meclisi" kuracaklarını, belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacaklarını açıkladı."20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeni ile Atakum Belediyesi Eğlence ve Kültür Merkezi’nde panel düzenlendi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çocuk Meclisi" kuracaklarını, belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacaklarını açıkladı.
"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeni ile Atakum Belediyesi Eğlence ve Kültür Merkezi’nde panel düzenlendi. Panele çocuk istismarının önlenmesi için verdiği mücadele ile ismi dünya genelinde simgeleşen ve ABD’den Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü alan aktivist öğretmen Saadet Özkan konuk oldu.

“Belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacağız”
Panelde konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Çocuk Meclisi’ni baştan beri istiyorduk. Korona biraz buna engel oldu. Çocukları riske atmak istemedik. Milli eğitimle görüştük, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 30 meclis üyesi seçeceğiz. Belediye bütçesinin belli bir kısmını çocukların kararına bırakacağız. Atakum Belediyesi bütçesinden çocukların isteklerine uygun projeler oluşturacağız. Bütçemizin kayda değer bir miktarını çocukların istedikleri alana ve çocukların meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda uygulayacağız” diye konuştu.

Eğitimin önemini belirten Saadet Özkan ise, “Biz çocukları nasıl koruyacağız. Onlar için nasıl ses çıkaracağız. Bir şeyleri tümden değiştirmemiz lazım. Bu zorlu bir mücadele. Dünyaya Finlandiya ve Hollanda’yı örnek veriyoruz. Peki, niçin Türkiye örneği oluşturmuyoruz. Bir şeyleri değiştirebiliriz. Kuruluş aşamamıza baktığımız zaman Çanakkale’de o genç nesilleri şehit verdiğimizde onlar bizim topraklarımız ve bütünlüğümüz için mücadele ederken canlarını hiç düşünmeden verdiler. Peki, biz onlara ne veriyoruz. Bir şeyleri kökten değiştirmeliyiz. Yapmamız gereken o kadar önemli“ şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından panele geçildi. Panelde, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Avukat Gülay Deveci, Psikolog ve Aile Danışmanı Gamze Sırmalı Karabulutve Sosyal Hizmet Uzmanı Cesur Ceylan konuşma yaptı.

Ceren Özdemir Dans Atölyesi
Atakum Belediyesi Eğlence ve Kültür Merkezi’nde yapılan Ceren Özdemir Dans Atölyesi’nin açılışında konuşan Başkan Cemil Deveci, “Yas mı tutulması gerekir ya da özür mü dilenmesi gerekiyor bilemiyorum. Dilerim siz onun sanatını, sanata olan sevgisini, onun hayata olan bağlılığını burada yaşatırsınız. İçinizdeki enerji ile Cerenlerin aramızdan ayrılmasına izin vermezsiniz” ifadelerini kullandı.

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