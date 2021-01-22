Atakum’da engellilere diş taraması

Samsun Atakum’da Yaşampark’ın yararlanıcısı engelliler diş taramasından geçirildi.

Atakum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen diş taraması, Atakum Belediyesi Engelli Yaşampark’ta yapıldı. Taramaya katılan Yaşampark yararlanıcıları ile tek tek ilgilenen Protez Uzmanı Dr. Dt. Oğuz Süleyman Özdemir, engelli yurttaşların dişlerindeki sorunları belirledi, tedavi haritası oluşturdu. Yaklaşık 20 vatandaşın katıldığı taramada tedaviye ihtiyaç duyanlara ücretsiz destek sağlanacak. Yararlanıcıların sağlığına önem verdiklerini belirten Atakum Belediyesi Yaşampark Sorumlusu Nadide Döktür, “Bir çağrımızla tesisimizden yararlanan komşularımızın diş taraması için harekete geçtiler. Büyük bir ilgi var. Tedavi süreçlerinin planlanması ve ihtiyaç duyulan müdahalenin doktorumuz tarafından yapılması çok faydalı. Yararlanıcılarımız için gerçekleştirdiğimiz sağlık taramaları hem onları hem de ailelerini çok mutlu ediyor” dedi.

