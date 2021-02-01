Atakum’da ‘evde destek’ dönemi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki yaş almış ihtiyaç sahibi Atakumlulara evde bakım hizmeti verecek birimin hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi. Başkan Deveci, “Bir babanın, bir çocuğun, bir gelinin ailesine ne yapması gerekiyorsa tüm o hizmetleri yapacak model hazırlıyoruz” dedi.

Atakum Belediye Meclisi Şubat ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda 7 gündem, 2 gündem dışı madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

“Kadına şiddet öncelikle erkeğin sorunu”

Meclis toplantısının açılış konuşmasında kadına şiddete karşı mücadelenin önemine vurgu yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadına şiddet nedense son yıllarda Türkiye’de önemli sorun kaynaklarından birisi olmaya devam ediyor. Her gün birden fazla kadın öldürülüyor. Şiddete uğrayan kadın ve çocuk sayısı da oldukça fazla. İçişleri Bakanlığımızın KADES isimli bir programı var. Biz sosyal medya hesaplarımızda sık sık paylaşıyoruz, mutlaka anlatıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın yerel birimleriyle de iş birliği yaparak KADES’le ilgili çalışmalar da gerçekleştirdik. Atakumlu bir hemşerimiz arkadaşı tarafından katledildi. 42 gündür aranıyordu. 2 gün önce de Terme’de bulundu. Öldürülmüş ve vahşice çürümeye terk edilmişti. Böyle bir şiddet bizim kültürümüzde yok. Aile içerisinde tartışma olabilir ama kapıdan dışarıya çıkmaz. Bizim inancımızda, geleneğimizde, kültürümüzde bu yok. Bu lanet anlayış bize nasıl musallat oldu bilebilmiş değilim. Ben Atakumlu yurttaşlarımıza meclisimizden de çağrı yapmak istiyorum. Kadına şiddet sadece kadının sorunu değil. Bu öncelikle erkeğin sorunu. Erkek hayatı paylaştığı kadınla eşit olduğu kültürüne ulaşamazsa, kadınla aynı zemini paylaşamazsa bu sorun çözülemez. Bu sorunun çözümü erkeğin kafasında. İnsan hakları anlamında ömrünün önemli bir bölümünü vermiş bir hukukçu ve Atakum Belediye Başkanı olarak çağrı yapıyorum: Ne olur ekmeğinize kan doğramayın, yuvanızın huzurunu bozmayın. Eğer yuvanızın huzuru olmazsa mahallede huzur olmaz, kentte huzur yoksa ülkede huzur olmaz. Huzura en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde herkes elinden gelen gayreti göstermeli. Ben meclisimiz adına kamuoyuna bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Tüm birimlerimiz kadınlarımızın yanında. Önümüzdeki günlerde de Kadın Dayanışma Merkezimizi kuruyoruz. Sosyal hizmetler ile iş birliği içerisinde evinde, işinde veya başka alanda sorunlar yaşayan dezavantajlı kadın arkadaşlarımıza elimizi uzatacak onların sorunlarını azaltacak yönde çalışacak birimler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalara çok ihtiyacımız var. O yüzden işbirliği yapmamız gerekiyor” diye konuştu.