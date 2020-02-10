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Atakum’da kar mücadelesi

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi hafta sonu meydana gelen yoğun kar yağışıyla 24 saat esasıyla mücadele verdi.

Atakum Belediyesi hafta sonu meydana gelen yoğun kar yağışıyla 24 saat esasıyla mücadele verdi. Belediyenin birçok biriminin teyakkuzda olduğu çalışmalarda, yurttaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için kentin her noktasında aralıksız mücadele devam etti.
Atakum Belediyesi, cumartesi günü itibarıyla kent genelinde etkili olan kar yağışıyla seferberlik bilinciyle mücadele etti. Kar yağışı öncesinde sahada çalışan tüm birimlerini hazır tutan Atakum Belediyesi, 11 traktör kepçe, 4 case, 3 küreme aparatlı kamyon, 1 adet tuzlama aparatlı kamyon, 1 solüsyon tankeri, 2 adet greyder, 2 adet lastikli dozer, hasta ve acil durumlar için 4 adet 4x4 cip, 6 adet transit pikap, 6 zabıta devriye aracı, olmak üzere toplamda 40 araç ve 242 personelle sahada oldu. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimlerinin yoğun tempoyla yaptığı çalışmalarla Atakum’da yurttaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için var güçle mücadele edildi.

Başkan Deveci sahada
Birtakım ziyaretler için şehir dışında bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de bugün itibarıyla Samsun’a döner dönmez sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Esenevler Mahallesi’nde vatandaşlarla ve karın keyfini kayarak çıkaran çocuklarla görüşen Başkan Deveci, kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma tehlikeleri adına özellikle kaldırımlarda önlem alınması talimatını verdi.

Acil durum merkezi oluşturuldu
Kar yağışının etkili olduğu ilk saatlerde Atakum Belediyesi bünyesinde ’Kar İle Mücadele Acil Durum Hattı’ kuruldu. Atakum Belediyesinin sosyal medya hesapları aracılığıyla yurttaşlar tarafından bildirilen talepler ve acil durum hattına gelen ihbarlar da sahadaki ekiplere anında iletilerek koordineli çalışma sağlandı.

Yüksek kesimlerde kapalı yol kalmadı
Atakum’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı altında kalan Çamlıyazı, Sarayköy, Kabadüz ve Karakavuk gibi mahallelerinde ise Atakum Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Olası acil durumlar için, vatandaşların ihbarları doğrultusunda hastalara anında ulaşabilecek ekipler de hazır bekletildi. 24 saat esasıyla devam eden kar mesaisi neticesinde Atakum merkezinde de, yoğun kar yağışı alan uzak mahallelerde de kapalı yol kalmadı.

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