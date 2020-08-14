Atakum’da örnek dayanışma

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin, Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde çıkan ve çok sayıda evi küle çeviren yangın sonrasında Atakumlulara yaptığı dayanışma çağrısı karşılıksız kalmadı. Atakum sakinlerinin bağışladığı 100 gıda kolisi, yangın nedeniyle evsiz kalan yurttaşlara ulaştırıldı. Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde geçen temmuz ayında bir ahşap evde başlayan yangın kısa süre içerisinde etrafa yayıldı. Alevlere teslim olan ahşap yapılar küle döndü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, Dokumacılar’da yaşayan çok sayıda haneyi evsiz bıraktı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de yangında zarar gören yurttaşların yaralarının sarılabilmesi için Samsunlu hemşehrilerine sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısında bulundu. Başkan Deveci; Twitter, Facebook ve Instagram sayfaları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yusufeli Dokumacılar köyünde meydana gelen yangının yaralarını hep birlikte dayanışma içerisinde saralım. Yardımlarınızı Paylaşım Merkezimize yapabilir, ilgili irtibat numarasıyla iletişime geçerek yetkililerimize teslim edebilirsiniz. Haydi Atakum!” ifadelerine yer verdi. Başkan Deveci’nin destek çağrısına karşılık veren Atakumlular, Yusufeli Dokumacılar köyündeki yangın mağdurları için örnek bir dayanışma gösterdi.

Yardımlar köye ulaştırıldı

Atakumlu yurttaşların bağışları ile hazırlanan; kıyafet, yorgan, nevresim ve battaniye içeren yardım paketleri, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekiplerince Dokumacılar köyüne ulaştırıldı. Yaklaşık 140 parça battaniye, yorgan, yastık ve nevresimden oluşan ev eşyalarının yanı sıra 107 koli kadın, erkek, genç, çocuk kıyafeti, atkı, bere, eşofman ve çanta yangın mağdurlarına ulaştırıldı. Atakumluların, yangın mağduru olan Dokumacılar köyü sakinleri için örnek bir dayanışmaya imza attıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Artvin Yusufeli ilçesinde bağlı Dokumacılar köyü geçen ay bir yangın felaketi yaşadı. Köydeki 35 aile evsiz kaldı. Evlerini kaybeden yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Bu süreçte biz de Atakum Belediyesi olarak Samsun’daki komşularımıza bir dayanışma çağrısında bulunduk ve karşılığını gördük. Çok sayıda hemşehrimiz elinden geldiğince paylaşım yaptı, destek verdi. Duyarlılık gösteren tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Atakum’daki dayanışma kültürünün güçlendiğini görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

