Atakum’da selin izleri temizleniyor

Samsun’da etkili olan şiddetli yağış sonrasında kentin birçok noktasında su taşkınları ve hasar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle acil durum toplantısı gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekipleri ile sahada incelemelerde bulundu.

KRİTİK NOKTALARA ACİL MÜDAHALE

Atakum’da sağanak yağışlar nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Başkan Deveci, çalışmaları yakından takip etti. Belediye ekipleri, iş makineleriyle kentin ara sokaklarında ve caddelerinde biriken suları tahliye etti. Ekipler, hasar gören yolları araç geçişlerine hazır hale getirmek için de yoğun mesai harcadı. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden çok sayıda personel, vatandaşların ihbarları doğrultusunda acil müdahale gereken noktalarda görev alıyor. Vatandaşların şiddetli yağışlar nedeniyle herhangi sorun yaşamaması için hasar gören yerlerde, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Kırsal mahallelerde de çamur haline gelen alanlar, titizlikle temizleniyor.

“ATAKUM DAYANIŞMA KENTİ”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yaşanan son durum hakkında bilgi vererek, “Atakumluların şiddetli yağışlar nedeniyle mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik ekibimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda hemen çalışma başlatıyor. Sorunların ve hasarların kısa sürede giderilmesi ve vatandaşlarımızın yaşam rutinlerine bir an önce dönmeleri için uğraşıyoruz. Atakum dayanışma kenti, zor zamanlarında komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

