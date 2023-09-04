YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Atakum’da selin izleri temizleniyor

Atakum’da selin izleri temizleniyor

04.09.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Atakum ilçesinde 3 Eylül Pazar günü yaşanan selin izleri temizleniyor.

Atakum’da selin izleri temizleniyor

Samsun’da etkili olan şiddetli yağış sonrasında kentin birçok noktasında su taşkınları ve hasar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle acil durum toplantısı gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekipleri ile sahada incelemelerde bulundu.

KRİTİK NOKTALARA ACİL MÜDAHALE

Atakum’da sağanak yağışlar nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Başkan Deveci, çalışmaları yakından takip etti. Belediye ekipleri, iş makineleriyle kentin ara sokaklarında ve caddelerinde biriken suları tahliye etti. Ekipler, hasar gören yolları araç geçişlerine hazır hale getirmek için de yoğun mesai harcadı. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden çok sayıda personel, vatandaşların ihbarları doğrultusunda acil müdahale gereken noktalarda görev alıyor. Vatandaşların şiddetli yağışlar nedeniyle herhangi sorun yaşamaması için hasar gören yerlerde, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Kırsal mahallelerde de çamur haline gelen alanlar, titizlikle temizleniyor.

“ATAKUM DAYANIŞMA KENTİ”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yaşanan son durum hakkında bilgi vererek, “Atakumluların şiddetli yağışlar nedeniyle mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik ekibimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda hemen çalışma başlatıyor. Sorunların ve hasarların kısa sürede giderilmesi ve vatandaşlarımızın yaşam rutinlerine bir an önce dönmeleri için uğraşıyoruz. Atakum dayanışma kenti, zor zamanlarında komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haberKazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haber
Oto hırsızları polisten kaçamadıOto hırsızları polisten kaçamadı
Avrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandıAvrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
19:12
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Öykü eczanesi
Atakum
Gülşah eczanesi
Alacam
Şener eczanesi
Kavak
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Zeynep eczanesi
Ilkadim
Burcu eczanesi
Terme
Park eczanesi
Vezirkopru
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.