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Atakum’da yol çalışmalarına 147 milyon TL

30.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “2019 Mart ayından bu yana Atakum’da 1,5 milyon metrekarelik alanda kapsamlı yol çalışmaları yürüttük ve bu çalışmalar toplamda 147 milyon TL’ye mal oldu” dedi.

Atakum’da yol çalışmalarına 147 milyon TL

Başkan Cemil Deveci çalışmaların asfalt yama, sathi kaplama, kilitli taş parke ve beton kaplama şeklinde çeşitlendirilerek, güvenli ve konforlu ulaşım hedefinde devam ettiğini belitti. Deveci, "Bu dört buçuk yıllık süreçte, 200 bin metrekarelik alanda asfalt yama, 700 bin metrekarelik alanda sathi kaplama, 460 bin metrekarelik alanda taş parke ve 23 bin metrekarelik alanda beton kaplama gerçekleştirdik. Bu çalışmalar toplamda 147 milyon TL’ye mal oldu" diye konuştu.
Başkan Deveci, "Eylül ve ekim aylarındaki şiddetli yağışlar sonrası Atakum’da yollar büyük hasar gördü. Hasarlı alanlarda 120 bin metre sathi kaplama ve 8 bin 600 metre asfalt yama yaparak 75 milyon TL harcadık. Taş parke ve kaldırım çalışmaları için toplam 10 milyon TL ayrıldı, malzeme serilen alanlardaki hasar maliyeti ise 25 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Bu projeler, Atakum Belediyesi’nin güvenli ve konforlu ulaşım sağlama vizyonunun bir parçasıdır. Bu çalışmaların ilçemizin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyorum ve gelecekte de bu tür çalışmalara devam edileceğini belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

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