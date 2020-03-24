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Atakum’un ‘hijyen timi’ cadde, park ve camilerde

SAMSUN HABERLERİ  | 24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Tüm ekiplerini korona virüs salgını ile mücadeleye yönlendiren Atakum Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm ekiplerini korona virüs salgını ile mücadeleye yönlendiren Atakum Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan hijyen timi, Cumhuriyet Mahallesi’ni köpüklü su ve dezenfektan madde ile yıkadı, çocuk parkları ve camilerde dezenfeksiyon yaptı. Konteyner dezenfeksiyon timi ise atık toplama noktalarındaki temizlik uygulamalarını sıklaştırdı.
Dünya geneline yayılan korona virüsü salgınının Türkiye’ye ulaşmasının ardından acil durum eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla kurulan Acil Durum Komisyonu, gerçekleştirdiği toplantılarda ilçedeki son durumu masaya yatırıp, yurttaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor. Komisyon tarafından alınan kararlar, virüsle mücadele sürecinin aksamaması ve toplum sağlığının korunması için hızlı şekilde uygulamaya geçiriliyor.

Komisyon kararları uygulamada
Düzenli olarak toplanan Atakum Belediyesi Acil Durum Komisyonu’nun ilçedeki cadde, sokak, cami ve çocuk parklarında dezenfeksiyon çalışmalarının sıklaştırılması yönündeki kararının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan hijyen timi faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Özel koruyucu kıyafetler ile görev yapan personel, Lozan Caddesi ve çevresinde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Tankerlerle bölgeye getirilen deterjanlı suyu caddeye yayan ekipler, fırçalar yardımıyla köpükledikleri alanı temizledi. Köpüklü yıkamanın ardından dezenfektan maddeler kullanan personel, caddeyi Atakumluların kullanımına hazır hale getirdi. Ekipler, salgın riskinin devam ettiği sürece ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

Çalışmalar yerinde denetlendi
Virüsle mücadele kapsamında cami ve çocuk parklarına da yoğunlaşan Atakum Belediyesi’nin hijyen timi, dezenfektan etkiye sahip özel solüsyonlar kullanıyor. İlçedeki ibadethanelerin dış kısımları ve yurttaşların kullanımına açık durumdaki tuvaletleri özel solüsyonlarla temizlendi. Çocuk parklarında yapılan çalışmalarda ise oyun grupları, oturma bankları ve aydınlatma grupları gibi yurttaşların temas edebileceği tüm yüzeylere pompalar aracılığıyla dezenfektan madde uygulandı. Hijyen timinin çalışmalarını yerinde denetleyen Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ve Özel Kalem Müdürü Okan Saral, gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları hakkında Temizlik İşleri Müdürü Seher Alev Kaya’dan bilgi aldı.

Konteyner dezenfeksiyonu sıklaştırıldı
Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çöp konteyneri hijyen ekibi, ilçedeki tüm atık toplama noktalarında çalışma yürütüyor. Oluşturulan günlük program kapsamında evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerini tek tek ziyaret eden ekipler, basınçlı su ve özel maddeler kullanarak dezenfeksiyon faaliyetinde bulunuyor. Konteynerlerdeki hijyen çalışmalarının salgın riski öncesinde de yapıldığını belirten ekipler, acil durum eylem planı kapsamında dezenfeksiyon uygulamasının sıklaştırıldığı bilgisini verdi.

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