Atakum’un ‘hijyen timi’ cadde, park ve camilerde

Tüm ekiplerini korona virüs salgını ile mücadeleye yönlendiren Atakum Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan hijyen timi, Cumhuriyet Mahallesi’ni köpüklü su ve dezenfektan madde ile yıkadı, çocuk parkları ve camilerde dezenfeksiyon yaptı. Konteyner dezenfeksiyon timi ise atık toplama noktalarındaki temizlik uygulamalarını sıklaştırdı.

Dünya geneline yayılan korona virüsü salgınının Türkiye’ye ulaşmasının ardından acil durum eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla kurulan Acil Durum Komisyonu, gerçekleştirdiği toplantılarda ilçedeki son durumu masaya yatırıp, yurttaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor. Komisyon tarafından alınan kararlar, virüsle mücadele sürecinin aksamaması ve toplum sağlığının korunması için hızlı şekilde uygulamaya geçiriliyor.

Komisyon kararları uygulamada

Düzenli olarak toplanan Atakum Belediyesi Acil Durum Komisyonu’nun ilçedeki cadde, sokak, cami ve çocuk parklarında dezenfeksiyon çalışmalarının sıklaştırılması yönündeki kararının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan hijyen timi faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Özel koruyucu kıyafetler ile görev yapan personel, Lozan Caddesi ve çevresinde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Tankerlerle bölgeye getirilen deterjanlı suyu caddeye yayan ekipler, fırçalar yardımıyla köpükledikleri alanı temizledi. Köpüklü yıkamanın ardından dezenfektan maddeler kullanan personel, caddeyi Atakumluların kullanımına hazır hale getirdi. Ekipler, salgın riskinin devam ettiği sürece ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini aktardı.