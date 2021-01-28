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Atakum’un tercihi Büyük Anadolu

28.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Atakum Belediye Başkanlığı ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında "Kurumsal Sağlık Sözleşmesi" imzaladı.Büyük Anadolu Hastaneleri’nden Atakum Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Atakum Belediye Başkanlığı ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında "Kurumsal Sağlık Sözleşmesi" imzaladı.
Büyük Anadolu Hastaneleri’nden Atakum Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleşen ziyarette Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Akın Ömür de hazır bulundu. Samsun’un sağlık gündemi ve Büyük Anadolu Hastanelerinin vermiş olduğu hizmetlere yönelik sohbet gerçekleşti. Gerçekleşen sohbet sonrası Atakum Belediye Başkanlığı ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında Kurumsal Sağlık Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile birlikte belediye çalışanları ve birinci yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilecekler.

Bilgilendirme ziyaretleri
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’yi makamında ziyaret eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Büyük Anadolu Hastaneleri olarak kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin bir yenisini daha Atakum Belediyesi’ne yapmış bulunuyoruz. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci Bey ile bir araya gelerek, sağlık alanında yaptığımız çalışmalar ve pandemi sürecinde hastalarımız için alınan önlemlere yönelik bilgilerde bulunduk. Kendisine sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak sağlıkta 24 yıllık tecrübesi, akademik uzman kadrosu, alanında geliştirilmiş son teknoloji ekipmanlarıyla sadece ilimizden değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet vermektedir. Bu anlamda hizmetlerimizden daha geniş kitlelerin yararlanması açısından Kurumsal Sağlık Sözleşmesi imzalamaktayız. Sözleşme gerçekleştirdiğimiz Atakum Belediyesi ailesine de hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Başkan Deveci teşekkür etti
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Büyük Anadolu Hastaneleri ile ‘Kurumsal Sağlık Sözleşmesi’ imzaladık. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen’e ve beraberinde, Kurumsal İlişkiler Uzmanları Hüseyin Zorlu ve de Alper Sayar’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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