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Atapark hafta içi açılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 31.05.2020 12:50 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici ve koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında, Menteşe Belediyesi tarafından işletilen Atapark ve Kültür Evleri’nin faaliyetleri 17 Mart Salı gününden itibaren geçici olarak durdurulmuştu.Normalleşme süreci kapsamında son yayınlanan genelge ile kafelerin 1 Haziran itibariyle açılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda Atapark’ın bu hafta içi açılacağı, kültür evlerinin ise ilk aşamada kapalı kalacağı öğrenildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Pazartesi gününden itibaren Atapark’ta temizlik çalışmalarına başlayacağız.

Atapark hafta içi açılıyor

Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici ve koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında, Menteşe Belediyesi tarafından işletilen Atapark ve Kültür Evleri’nin faaliyetleri 17 Mart Salı gününden itibaren geçici olarak durdurulmuştu.
Normalleşme süreci kapsamında son yayınlanan genelge ile kafelerin 1 Haziran itibariyle açılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda Atapark’ın bu hafta içi açılacağı, kültür evlerinin ise ilk aşamada kapalı kalacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Pazartesi gününden itibaren Atapark’ta temizlik çalışmalarına başlayacağız. Salı ya da Çarşamba günü tüm sağlık önlemlerini alarak, masalar arası mesafeyi ayarlayarak Atapark’ı açacağız. Sosyal mesafe nedeniyle kişi sayısı azalacağı için saat sınırlaması getirebiliriz. Burada önemli olan vatandaşın bu hizmetten faydanlanması" dedi.
Gümüş, "Kültür Evleri ilk aşamada açılmayacak. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

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