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Atapark’ta kaçağa geçit yok

BURSA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ruhsatsız olduğu için yıkılan binanın yeniden inşaatına başlanması üzerine, ruhsatsız inşaatı ikinci kez yıkımını sağladı.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekerpark (Atapark) alanına inşaat yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine 350 metrekare taban alanlı 2 katlı binanın ruhsatsız yapıldığı tespit etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ruhsatsız olduğu için yıkılan binanın yeniden inşaatına başlanması üzerine, ruhsatsız inşaatı ikinci kez yıkımını sağladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekerpark (Atapark) alanına inşaat yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine 350 metrekare taban alanlı 2 katlı binanın ruhsatsız yapıldığı tespit etti. Büyükşehir Belediyesi Encümenince 25 Nisan 2019 tarihinde yıkım kararı alınan ruhsatsız yapı iş makinelerince yıkıldı. Kamusal alan park alanı olarak tesviye ettirildi.
Aradan geçen süre zarfında 10 Haziran 2020 tarihinde aynı park alanıyla ilgili inşaat faaliyetleri olduğuna dair Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar şikâyetler gelmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer Belediyesi’nden konu hakkında bilgi ve belge talep edildi. 17 Haziran 2020’de cevap veren Nilüfer Belediyesi, Eker Park’taki alana 06 Nisan 2020 tarihinde yapı ruhsatı düzenlendiğini belirtti. Bunun üzerine 16 Haziran 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yazıda, 5 bin 200 metrekare park alanı içerisinde yönetmelikte belirtilen yüzde 3 emsal hakkının yaklaşık yüzde 10 olarak kullanılarak 554 metrekare inşaat yapıldığı belirtildi. Yazıda, bunun yönetmeliklere aykırı olduğu ve yapının kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde Nilüfer Belediyesi’ne ikinci kez yazılan yazıda, park alanının imar planına uygun hale getirilmesi tekrar istendi. Bunun üzerine 23 Temmuz 2020 tarihinde park alanında yapılan incelemelerde ruhsata aykırı imalatların yüklenici firma tarafından sökümünün yapıldığı ve yapının yıkıldığı görüldü.

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