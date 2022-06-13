YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

13.06.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği: - "Şüpheli şahıslar tarafından binalardan hırsızlık sonucu elde edilen televizyonu satın alan M.G ve A.G adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Ataşehir'de iki metruk binanın kundaklanmasına ilişkin yaşı küçük 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçede 12 Haziran'da iki farklı adresteki metruk binaların kundaklanması olayına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda yaşı küçük C.K, Ö.K, R.O.U ve S.C.C adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli şahıslar tarafından binalardan hırsızlık sonucu elde edilen 1 adet televizyonu satın alan M.G ve A.G adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladıGaziosmanpaşa Sanat Akademisi, genç sanatçıları ağırladı
Antalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüAntalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kayseri'de firari hükümlü yakalandıKayseri'de firari hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.