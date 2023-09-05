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  4. Ataşehir’de 3 binaya sirayet eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Ataşehir’de 3 binaya sirayet eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

05.09.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangını gören bir vatandaş, "Şükür herhangi bir yaralanma can kaybı yok" dedi.

Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde 12.00 sıralarında bir spor salonunda çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını gören vatandaşlar, "Elektrik kontağından çıkmış. Spor salonu burası. Ondan dolayı arka tarafa komple sıçradı" dedi. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Spor salonu demişlerdi gerisini bilmiyorum. Geldiğimde yangın başlamıştı. Ben ilk geldiğimde burası yanıyordu daha sonra arkaya da sıçradı" dedi. Yangının spor salonundan çıktığını belirten bir vatandaş, "Yangın sonra yemekhaneye sirayet etti ondan sonra öbür binalara sıçradı. Şükür herhangi bir yaralanma can kaybı yok" dedi.

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