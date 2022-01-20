YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

20.01.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 5 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay 24.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeditepe Caddesi 4. Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin büyük bölümünü sardığı evde hasar oluştu.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.