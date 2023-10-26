Ataşehir’de aracıyla drift atan sürücüye 20 bin 342 TL ceza

24 Ekim tarihinde bir şahıs Ataşehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde kendi aracıyla yolu kapatıp drift atıp ve drift attığı görüntüleri de sosyal medyada yaymıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ve gelen şikayetler dahilinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş ve Ataşehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yolun trafiğe akışını engellediği ve tehlikeye atarak drift attığı anlaşılan B.B. isimli şahsı yaptığı çalışmayla yakalamıştı.

Drift atan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, el freninin çekilmesi suretiyle drift yapılmasına istinaden toplam 20 bin 342 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu, drift attığı araç ise 60 gün trafikten men edildi.

