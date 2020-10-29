Ataşehir’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü Ataşehir’de coşku ile kutlandı. Ataşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırladığı Cumhuriyet Tır’ı ve otobüsü, bando ekibinin marş ve şarkıları eşliğinde tüm mahalle ve sokakları gezdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Tır’ı üzerinden Ataşehirlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ardından otobüs ile mahalleleri gezen Başkan İlgezdi, cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Genci, yaşlısı, çocuğuyla, 7’den 70’e her yaştaki Ataşehirli, hem sokaklarda hem de evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Atatürk ve Türk Bayraklarıyla cumhuriyete olan sevgilerini gösterdiler. Cumhuriyet kortejine Başkan İlgezdi ile birlikte; Ataşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Sevgi Uluğ ve Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın da katıldı. Ayrıca her mahalle de Cumhuriyet Bayramı için süslenmiş ve ses sitemiyle donatılmış minibüsler gezdi.

