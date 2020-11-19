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Ataşehir'de eğlence merkezindeki denetimde 12 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.11.2020 03:48 | Son Güncelleme

Ataşehir'de eğlence merkezindeki denetimde 12 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir’de yapılan denetimde, kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'ndeki kapalı olması gereken eğlence merkezini denetlemeye gitti.

Güvenlik güçlerini fark eden ve mekandan kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu kadın ve personel müdürü olduğu iddia edilen kişi merdivenden düşerek yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eğlence merkezindeki denetimde sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye toplam 37 bin 536 lira idari para cezası kesildi.

Kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanın kapatılmasını sağlayan ekipler, işletme sorumlusu O.U'yu emniyete götürdü.

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