YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı doktor öldü

Ataşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı doktor öldü

13.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişinin de yaralandığı kazanın ardından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi'nde kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Samet Şenelen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yücebaş'ın cesedi morga kaldırıldı.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Hastanemiz hekimlerinden Dr. Buğra Kaan Yücebaş, bu sabah trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldıİBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldiİBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldi
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Doktor Ataşehir kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.