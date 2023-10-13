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  4. Ataşehir’de Engin Polat’ın iş yerine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir’de Engin Polat’ın iş yerine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

13.10.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulundu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine yanaşan kasklı bir kişinin, bankoda oturan çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor.

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