YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir’de Esatpaşa kapalı pazarı hizmete girdi

Ataşehir’de Esatpaşa kapalı pazarı hizmete girdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ataşehir’de sokaklara kurulan pazarlar, kapalı pazarlara dönüşüyor.

Ataşehir’de sokaklara kurulan pazarlar, kapalı pazarlara dönüşüyor. Küçükbakkalköy ve Örnek mahallelerinin ardından Esatpaşa da kapalı pazar alanına kavuştu.
Esatpaşa kapalı pazar alanında ilk pazar 4 Mart Çarşamba günü kuruldu. Toplam 3 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Esatpaşa kapalı pazar alanında, esnaf ve vatandaşlar için; mescit, zabıta ve pazarcılar odası üniteleri, çocuk oyun alanları, tuvalet, lavabo ve otopark yer alıyor.
Ataşehir Belediyesinin toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirdiği projeyle, Örnek Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanı genişletilerek Esatpaşa kapalı pazar alanıyla bir bütün haline getirildi.
Modern pazar alanları oluşturularak hem pazar esnafı hem de vatandaşların daha iyi koşullarda alışveriş yapabilmeleri sağlanacak. Pazar alanları, esnafı ve vatandaşları kışın kar ve yağmurdan, yazın ise güneşten koruyacak.
Çarşamba günleri Esatpaşa, Pazar günleri de Örnek Mahallesi pazarı kurulacak. Bütünleşik bu projeyle, kapalı pazar alanına gelen vatandaşlara, diğer pazar alanı otopark olarak hizmet verecek. Ayrıca iki pazar arasına yapılan park sayesinde de çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.
Ataşehirliler, kapalı pazar alanlarında sebze, meyve, kıyafet, ayakkabı ve aksesuar gibi ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor, ihtiyaçlarını konforlu, düzenli ve temiz bir şekilde karşılayabiliyor.
Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz, Esatpaşa pazarını kurulduğu ilk gün gezerek denetimlerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.