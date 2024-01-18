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Ataşehir’de gecekondu alev alev yandı

İHA İHA
18.01.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de gece saatlerinde gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ataşehir’de gecekondu alev alev yandı

İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay saat 00.30 sularında Ataşehir Esatpaşa Salih Omurtak Caddesi üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduya yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Mehmet Demirörs, "Burası dayımın evi, evlerimiz bitişik. Anladığım kadarıyla elektrikten dolayı çıkmış yangın. Can kaybı yok." dedi.

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