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Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

30.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ataheşir’de durağa yanaşan yolcu minibüsünün otomobille çarpışması nedeniyle durakta bekleyen iki kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi’nde Erkan Varlı'nın kullandığı 34 M 2409 plakalı yolcu minibüsü, durağa yanaştığı sırada Umut Şengül yönetimindeki 34 BDA 79 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, durakta bulunan iki kişiye çarptıktan sonra durabildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün durağa yanaştığı sırada sağ şeritten gelen otomobille çarptığı anlar yer alıyor.

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