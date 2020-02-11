Ataşehir’de parklardaki acil durum butonlarının sayısı artıyor

Ataşehir Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamak için parklara yerleştirdiği acil durum butonlarının sayısını artırıyor.

Güvenli park projesi kapsamında Ataşehir’de beş parka kamera ve acil durum butonları yerleştirildi.

Vatandaşların ve özellikle de çocukların yoğun olarak kullandığı parkların güvenliğini üst seviyede tutmak için yerleştirilen acil durum butonlarının sayısı 5’e yükseldi.

Nazım Hikmet, Meskenler, Aşık Veysel ve Papatya parkından sonra Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı’na da acil durum butonu yerleştirildi.

Bu sistemle parklar, Ataşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan bir merkezden izleniyor ve acil durumlarda anında müdahale ediliyor. 24 saat boyunca izlenen parklar sayesinde çocuklar ve aileler daha güvenle vakit geçirebiliyor.

Parklarda bulunan acil durum butonlarıyla vatandaşlar, merkeze görüntülü ve sesli ulaşıp, olumsuz durumları bildirebiliyor. Merkeze bildirilen olumsuz duruma göre sorun yaşanan parka; polis, ambulans, zabıta veya itfaiye gönderiliyor.

Sağlık sorunlarından, şiddet, taciz ve hırsızlık gibi suç olaylarına kadar yaşanabilecek tehlikeli olayların önüne geçmek için hazırlanan proje kapsamında, bu sistem Ataşehir’deki diğer parklarda da hayata geçirilecek.

