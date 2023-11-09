Ataşehir'de silahla havaya ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında "Cezaevinden çıkışı kutladılar, tahliye terörü" başlığıyla yer alan paylaşımlara yönelik inceleme başlattı.

İncelemelerde, Ataşehir Yenisahra Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kişinin kalabalık grup içerisinden havaya ateş açtığı, sonrasında silahı başka birine verdiği tespit edildi.

Ateş eden M.C. ve silahı alan babası Y.C. gözaltına alındı.

M.C'nin yapılan sorgulamasında, "kasten yaralama", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi farklı suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu ve dün Maltepe Ceza ve İnfaz Kurumundan tahliye edildiği belirlendi.

Şüphelilerden Y.C, ifade işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

