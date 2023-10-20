Ataşehir’de sokak ortasında bıçaklı dehşet

Kavgada bir kişi diğer gruptaki kişiye bıçakla saldırdı. Vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bıçak olan bir şahıs tartıştığı kişiye saldırdı. Bıçak darbesi alan kişi yerde yatarken diğer vatandaşlar bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

