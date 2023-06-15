YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir’de uyuşturucu serasına çevrilen eve polis operasyonu

Ataşehir’de uyuşturucu serasına çevrilen eve polis operasyonu

15.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de uyuşturucu imal ve ticareti yapılan bir adrese polis tarafından operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu serasına çevrilen evde bir kişi yakalanırken evde yapılan aramalarda farklı ağırlıklarda marihuana, metamfetamin maddeleri ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ataşehir’de İnönü Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. 27 Mayıs tarihinde, ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, ikamet adresinde bulunan G.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

İkamette yapılan incelemelerde sera sistemi düzeneği içerisinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda ise, 49 kök toplamda 14,723 kg marihuana, 386,5 gr. marihuana, 434 gr. metamfetamin, 42,639 litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, 6 adet fan sistemi düzeneği, 6 adet ışık sistemi düzeneği, 1 adet termostat sistemi düzeneği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan 28 Mayıs günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştüHırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu’daKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu’da
Afyonkarahisar’da foto saferi başlıyorAfyonkarahisar’da foto saferi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Burç eczanesi
Esenyurt
Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Emin eczanesi
Basaksehir
Güneş gören eczanesi
Sile
İrem eczanesi
Besiktas
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.