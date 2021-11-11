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Ataşehir'de yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza kesildi

11.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de yaya geçitlerinden geçmeye çalışan yayalara öncelik vermeyen sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Ataşehir'deki bazı yaya geçitlerinde drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimde yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen araç sürücülerine ceza verildi.

Denetimlerde çok sayıda sürücüye yayalara yol vermedikleri gerekçesi ile 652'şer lira ceza uygulandı.

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