Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular

Aile boyu prodüksiyon

Bugüne kadar kültür merkezlerinde ve sergi salonlarında görmeye alışık olduğumuz yıl sonu etkinlikleri bu kez online olarak evlerin salonlarına konuk olurken, çekimler sırasında eğlenceli anlar da yaşandı. Kursiyerler önce aile üyeleri tarafından çekime hazırlandı.

Sahne amiri eşler, kameraman çocuklar, görüntü yönetmeni kardeşler, sanat yönetmeni dedeler, anneanneler, babaanneler.

Sonra da çekimler yapıldı. Beğenilmedi, tekrarlandı. Yeniden yeniden çekildi. İstedikleri sonuca ulaşmaları zaman aldı. Çekimler, gerçek anlamıyla dev ekipler tarafından gerçekleştirildi. Bireysel ve grup olarak online gösterilere katılan kursiyerler ve veliler de değerlendirmelerde bulundu.

“Sahnede olmak hayaldi”

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro eğitimlerine 4 yıl önce başlayan ve çeşitli oyunlarda rol alan Rüya İçten, sahnede olmanın kendisi için bir hayal olduğunu ve hayalimi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yeni oyun için çalışırken korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarımıza online olarak devam ettik. Bu süreç içerisinde ‘Aynadaki Geçmişim’ adlı bir oyun yazdım. Korona virüsün ortaya çıkardığı bir farkındalıkla hayata dört elle tutunulması gerektiğini anlatan bir oyun Oyunun çekimlerini herkes kendi evinde yaptı. Montajı yapıldığında aynı yerdeymişiz gibi oynadığımızı gördük. Çekimlere eşim ve iki kızım destek oldu. Kızlarım makyajıma yardım etti, çekimlerimi yaptılar. Sonuçta bilmediğimiz şeyler olduğu için çalışmamız uzun sürdü. Bir kısa filmin nasıl çekileceğini öğrendik. Çok da eğlendik. Çekimler bittiğinde kamera arkasını çekmediğimiz için üzüldük. İyi ki tiyatro var. İyi ki bizi tiyatroyla buluşturan Ataşehir Belediyesi var.”

Kızı Hazal Kaya’nın resim derslerine katıldığını belirten Meryem Kaya şöyle konuştu: “Pandemi döneminde eğitimlerimiz online olarak devam etti. Öğretmenlerimiz her an bizimle iletişimdeydiler. Belediyemize teşekkür ederiz, Ataşehirli olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

2 yıl süresince Ataşehir Belediyesi’nin resim kurslarına katılan Sibel Balkaş ise; “Röprodüksiyon yöntemiyle bir resmin tuvale nasıl aktarılacağını, renklerin nasıl elde edileceğini, renk geçişlerinin nasıl sağlanabileceğini, ışık gölge oyunlarını öğrendik. Hocalarımızın desteği, bizim de gayretimizle ortaya güzel çalışmalar çıkardık” dedi.

“Emekli olduktan sonra yaptığım araştırma sonucu Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği resim kurslarına katıldım. Şanslıydım çünkü Ataşehir’de bu tür çalışmalara önem veriliyor” diyen Havva Özdoğan “Pandemi döneminde çalışmalarımıza evden devam ederken de hocamız ve sanat merkezi yöneticilerimiz bize her türlü desteği verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Oğlu Burak Ege Babacan ile iki yıldır bağlama eğitimlerine katılan İpek Rençber de yıl sonu gösterilerinde oğlunu sahnede izlemeyi çok istediğini ifade ederek, “Pandemi nedeniyle yıl sonu gösterilerimizi sahneden yapamadığımız için üzgünüz. Sosyal medya üzerinden de olsa sanatseverlerle buluştuk. Evde yaptığımız çekimlerde de eğlenceli anlar yaşadık. Sahnede tekrarı olmayacak görüntüleri beğenmediğimiz için defalarca çektik. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktığını düşünüyoruz” şeklinde duygularını paylaştı.