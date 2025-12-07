MAGAZİN

Hande Sarıoğlu gözaltına mı alındı? Önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığı söyleniyordu. Bir dönem paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu gözaltı haberleri sonrası açıklama yaptı.

Hande Sarıoğlu gözaltına mı alındı? Önce paylaştı sonra hesabını kapattı

TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu hakkında “uyuşturucu operasyonu” kapsamında gözaltı verildiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bu isimler arasında dikkat çeken Hande Sarıoğlu bir dönem yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu.

Oryantal yaptığı için işinden olduktan sonra "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek adından söz ettiren ve silikon yaptırdığını açıklayan spiker Hande Sarıoğlu gözaltı iddiaları sonrası açıklama yaptı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Gözaltına alınmadığını sadece ifade verdiğini belirten Sarıoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım... Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar.

Gözaltına alınmadım, sabah saatlerinde tarafıma yapılan çağrı üzerine Ankara’dan İstanbul’a geldim ve ilgili soruşturma makamlarınca da yalnızca bilgime başvuruldu. Dediğim gibi benlik bir şey yok, şahsıma yapılan herhangi bir suçlama da yok. Avukatlarım – aynı zamanda kuzenim – canlarım Emre, İlknur Güleç ve abim Mustafa Sarıoğlu, ailecek birlikteyiz."

Hande Sarıoğlu daha sonra ise Instagram hesabını kapattı.

