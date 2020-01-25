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Ataşehirlilerden depremzedeler için yardım yağdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ataşehirli vatandaşlardan, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin mağdurları için yardım yağdı.

Ataşehirli vatandaşlardan, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin mağdurları için yardım yağdı. Çok sayıda vatandaş, depremzedelere yardımcı olabilmek için mont, bot, kazak, battaniye gibi çeşitli yardım malzemeleri topladı.
Elazığ ve Malatya’da dün akşam saatlerinde etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ataşehirli vatandaşlar, depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına çok sayıda Ataşehirli vatandaştan yardım yağdı. Acil ihtiyaçlar için gerekli olan bot, mont, battaniye, kazak gibi kışlık malzemeler ile çeşitli temel ihtiyaçların olduğu çok sayıda yardım malzemesi, depremzedelere gönderilmek üzere Erdal Eren Kültür Merkezinde toplandı. Toplanan yardım malzemeleri görevliler tarafından ayrıştırılarak kolilenmeye başladı.
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, "Dün yaşanan deprem nedeniyle belediye başkanımız bir ekip oluşturdu. Onun talimatlarıyla dün akşamdan beri çalışıyoruz. Çalışma STK’larla birlikte kent konseyi, hemşehri dernekleri ve muhtarlarla mahallemizdeki gönüllülerle birlikte yardım kampanyası düzenliyoruz. Fazla miktarda yardık geliyor, herkes çok duyarlı. İhtiyaçlara göre yardımları göndermeye çalışıyoruz. Dün akşam AKUT ekibini gönderdik, AKUT’a eleman ve araç gereç takviyesi yaptık. Bir ekibimiz orada çalışmaya devam ediyor” dedi.
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, “İnsanlar çok duyarlı, herkesin canı çok sıkkın aslında. Lütfen daha yeni ve daha kullanılır eşya göndersinler. Tasnifi baya bir zaman alıyor. Bizim ihtiyaçları ulaştırmamızı da engelleyecek bir durum. Mamaya, çocuk bezine ihtiyacımız var. O yüzden bu ihtiyaçların da dikkate alınması lazım. Battaniye de gönderilmesi gerekiyor” dedi.
Depremzedelere yardım gönderen küçük kız, "Oradakiler üşümesin diye yardım etmek istiyorum. O yüzden buradayım" dedi.
Yardımda bulunan bir genç, "Kendi eşyalarımı getirdim. Bunları hepsi Elazığ’a gidecek teker teker. Sizin de kullanmadığınız eşyalarınız varsa getirebilirsiniz” diye konuştu.
Yardım getiren başka bir vatandaş, "İnsanlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. Güzel bir şey. Böyle şeyler genelde Türk milletine özgüdür. Genelde kıyafet getirdik. Ayakkabı mont gibi şeyler" şeklinde konuştu.

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