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  4. Ataş’tan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ açıklaması

Ataş’tan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ açıklaması

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, bugünlerin gerçekten bayram olması temennisinde bulundu.Basının zor şartlarda görev yaptığını ve özgür ve tarafsız gazetecilik yapmak için birçok bedelin ödendiğini ve ödenmeye de devam ettiğini belirten Milletvekili Dursun Ataş, "Halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına fedekarca görev yapan, bu uğurda mücadele veren basın mensuplarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtmek isterim.

Ataş’tan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ açıklaması

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, bugünlerin gerçekten bayram olması temennisinde bulundu.
Basının zor şartlarda görev yaptığını ve özgür ve tarafsız gazetecilik yapmak için birçok bedelin ödendiğini ve ödenmeye de devam ettiğini belirten Milletvekili Dursun Ataş, "Halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına fedekarca görev yapan, bu uğurda mücadele veren basın mensuplarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtmek isterim. Bu kapsamda demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan, baskılar ve tehditlere boyun eğmeyerek doğru ve tarafsız bilgiyi kamuoyuna iletmek için, gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışan dürüst ve ilkeli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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