Atatürk 82. Ölüm yıl dönümünde Başiskele’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Başiskele’de düzenlenen törenle anıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Başiskele Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Deniz Albay İbrahim Hakkı Er, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri, gaziler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlanan törende çelenk sunumları sonrasında saatler 09.05’i gösterirken çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.



