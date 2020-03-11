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Atatürk anıtı Darıca sahile taşınıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Metro çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda alanından Darıca sahiline taşınan Atatürk anıtı, törenle açılacak.Darıca Cumhuriyet Meydanı, metro çalışmaları nedeniyle kapatıldı.

Metro çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda alanından Darıca sahiline taşınan Atatürk anıtı, törenle açılacak.
Darıca Cumhuriyet Meydanı, metro çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Kapatılan alanda bulunan Atatürk anıtı ise ilçe sahiline taşındı. Yeni alanına taşınma işlemleri tamamlanan anıt, düzenlenen törenle açılacak. Darıca sahilde amfi tiyatronun yanında oluşturulan alanda 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 10.30’da düzenlenecek tören, göndere bayrak çekimi ile başlayacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, metro çalışmalarının bitmesine ve meydanın yeniden yapılmasına kadar geçici olarak sahilde tören alanı belirlediklerini ifade ederek açılışa Darıcalıları davet etti.

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