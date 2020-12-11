YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Atatürk Barajında yine dev turna balığı yakalandı

Atatürk Barajında yine dev turna balığı yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.12.2020 13:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Atatürk Barajı göletinde yakalanan 30 kiloluk dev turnanın ardından bu kez de 32 kiloluk turna balığı ağlara takıldı.Önceki gün Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı 1 metre 30 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı.Bu balığın ardından Mustafa Kaplan isimli balıkçının ağlarına da Atatürk Barajında 32 kiloluk ve 1 metre 32 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.Mustafa Kaplan, Atatürk Barajında bu yıl büyük turna balıklarının yakalandığını dile getirdi.

Atatürk Barajında yine dev turna balığı yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Atatürk Barajı göletinde yakalanan 30 kiloluk dev turnanın ardından bu kez de 32 kiloluk turna balığı ağlara takıldı.
Önceki gün Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı 1 metre 30 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı.
Bu balığın ardından Mustafa Kaplan isimli balıkçının ağlarına da Atatürk Barajında 32 kiloluk ve 1 metre 32 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.
Mustafa Kaplan, Atatürk Barajında bu yıl büyük turna balıklarının yakalandığını dile getirdi.

Atatürk Barajında yine dev turna balığı yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:27
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Betül Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Sağlık Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.