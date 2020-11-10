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Atatürk, Bayrampaşa’da törenle anıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayrampaşa’da da düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Bayrampaşa’da düzenlenen törenle anıldı. Tören, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı, ardından saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Coşkun Çelik, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Hakan Demir, Bayrampaşa Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, CHP İlçe Başkanı Hasan Mutlu, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yeşil, İYİ Parti İlçe Başkanı Raif Güler, mahalle muhtarları, kaymakamlık ve belediyenin birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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