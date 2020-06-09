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Atatürk Devlet Hastanesi’nde “Randevu Alma Birimi” kuruldu

AYDIN HABERLERİ  | 09.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde randevu sayılarını arttırmak amacı ile “Randevu Alma Birimi” kuruldu.Hasta yoğunluğunun gün içine yayılabilmesi ve MHRS randevu sayılarını arttırmak amacı ile yeni poliklinik binasının girişine " Randevu Alma Birimi" faaliyete geçti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde randevu sayılarını arttırmak amacı ile “Randevu Alma Birimi” kuruldu.
Hasta yoğunluğunun gün içine yayılabilmesi ve MHRS randevu sayılarını arttırmak amacı ile yeni poliklinik binasının girişine " Randevu Alma Birimi" faaliyete geçti. MHRS randevusu almadan muayene olmak için hastaneye gelen fakat sıra bulamayıp muayene olmadan dönmek zorunda kalan hastalar "Randevu Alma Birimi"ne yönlendirilip bir sonraki gün veya başka günlere istediği saate randevu veriliyor. Hayata geçirilen randevu birimi ile vatandaşlar, hem ilk muayene hem de kontrol muayenesi için ileri bir tarih için randevu alabiliyor.

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Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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