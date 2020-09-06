YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Atatürk Duvarı’nın açılışı gerçekleştirildi

Atatürk Duvarı’nın açılışı gerçekleştirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 06.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından 2.

Bilecik Belediyesi tarafından 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı nizamiye girişine yapılan Atatürk Duvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Açılış programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve il protokolü katıldı. Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla Başkan Şahin’e teşekkür ederek, "Bu nokta, ilimize gelen asker ve ailelerinin uğradığı ilk nokta ve dolayısıyla hatıra fotoğraflarının çekildiği bir alan. Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışma ile burası daha güzel oldu. Katkıları dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Şahin ise, projenin mimari çizimi ve diğer çalışmaların Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, yetkililei ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Vali Şentürk’te Atatürk görselleri ve jandarmaya ait fotoğrafların yer aldığı çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, Başkan Şahin ve katkısı olanlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
AK Partili Savaş; "Aydın’ın sorunları için Çerçioğlu’nu ziyaret edeceğim"
AK Partili Savaş; "Aydın’ın sorunları için Çerçioğlu’nu ziyaret edeceğim"
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da su tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:03
İkindi
16:40
Akşam
19:31
Yatsı
20:53

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çöp konteyneri dezenfekte çalışması
Çöp konteyneri dezenfekte çalışması
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.