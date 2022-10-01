Atatürk ile tanışan Sabiha öğretmene 107'nci yaşında sürpriz doğum günü

İZMİR (AA) - Atatürk ile Konya ziyareti sırasında tanışan ve onun tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, 107'inci yaşını sürpriz doğum günü etkinliğiyle kutladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Sabiha Özar için ilçede görev yapan öğretmenler ve arkadaşları, bir kafeteryada doğum günü sürprizi hazırladı. Pastasındaki mumları üfleyen Özar, kutlama için sevdiklerine teşekkür ederek bugünü unutmayacağını söyledi.

Atatürk'ün 1923'teki Konya ziyareti sırasında başını okşayarak "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, o günleri 107'nci yaş gününde de sevdiklerine anlattı.

Herkese sağlıklı bir ömür dileyen Özar, "Hala her şeyi duyup kavrıyorum. Kavramak çok güzel bir şey. Devletimize çok şükür. Hem Atatürk devrimleri bana baktı hem de ondan sonrakiler bana baktı. Ben devlete minnettarım." dedi.

"Ömrümü bir beş sene daha uzattınız." diyen Sabiha Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkalarının görüşleri, bakışları ve duyguları huzur veriyorsa insana, o yaşama huzurudur. Ben bu huzuru başkalarını gördüğüm zaman, onları gözlerinden okuduğum zaman hissederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah memleketimize de huzur, refah versin. Birlikte olalım. Birbirimizi kırmayalım. "

Sabiha Özar'ın oğlu Ersun Özar da annesinin bilinci ve hafızasının yerinde olduğunu, geçmişini, bugününü hatta yarınını da rahatlıkla görebilecek bir ufka sahip olduğunu belirterek, "Bu yüzden kendisini son derece takdir ediyorum. Annem olduğu için değil bizler için bir değer olduğundan dolayı onun varlığından mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

