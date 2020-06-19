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Atatürk İlkokulu e-twinning projesi ile uzaktan eğitim sürecini tamamladı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlkokulu korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimini uzaktan eğitim sürecinde ortak olduğu EVİM OKULUM/SCHOOL AT HOME adlı e-twinning projesiyle okulda yapılamayan eğitim-öğretim faaliyetlerini ev ortamında devam ettirdi.Projede ortak olan sınıf öğretmeni Nurcan Taşkıran, dijital ortamda teknolojik uygulamaları aktif olarak kullandıklarını, uzaktan eğitim süresince yaptıkları tüm çalışmaları e-twinning portalında da yürüttüklerini ifade etti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlkokulu korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimini uzaktan eğitim sürecinde ortak olduğu EVİM OKULUM/SCHOOL AT HOME adlı e-twinning projesiyle okulda yapılamayan eğitim-öğretim faaliyetlerini ev ortamında devam ettirdi.
Projede ortak olan sınıf öğretmeni Nurcan Taşkıran, dijital ortamda teknolojik uygulamaları aktif olarak kullandıklarını, uzaktan eğitim süresince yaptıkları tüm çalışmaları e-twinning portalında da yürüttüklerini ifade etti. Proje ortaklarının, okul idaresinin, öğretmenlerin ve velilerin desteği ile eğitim-öğretim çalışmaların eba ve e-twinning platformu üzerinden yürüterek uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.
Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan ortak oldukları projeye idare olarak gereken desteği verdiklerini ifade ederek, uzaktan eğitim döneminde öğretmenlerin aktif olarak çalıştıkları belirtti.

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