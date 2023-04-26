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Atatürk Köşkü’nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu yapılıyor

26.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk’ün konakladığı ve vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon’daki Atatürk Köşkü geçen yılın Eylül ayında tarihinin en kapsamlı restorasyonuna alınırken, çalışmaların Cumhuriyetin 100. yıldönümüne kadar tamamlanması hedefleniyor.

Atatürk Köşkü’nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu yapılıyor

15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu mahallesinde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk’e ‘temlik’ edilen köşkün tapusu ve anahtarı Trabzon’da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk’e teslim edildi.
10-12 Haziran 1937 tarihlerinde Trabzon’u tekrar ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini burada hazırladı. Müzede, 19. yy sonu ile 20. yy ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk’e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenirken, Atatürk Köşkü için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir proje hazırlandı ve proje Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü sunularak onaylandı. Restorasyon kapsamında köşkün dış ve iç cephesinde iyileştirme çalışmaları sürerken 2013 yılında da restorasyona alınarak içerisinde bulunan eşyalar bilimsel yöntemlerle incelemeye alınmıştı.

RESTORASYON PROJESİ 2021 YILINDA ANITLAR KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Murat Öztürk, köşkteki restorasyon sürecinin 2022 yılında başladığını belirterek içerisindeki eşyaların da nitelikli bir şekilde aslına uygun olarak tamiri yapıldığını kaydetti.
Hazırlanan restorasyon projesinin 2021 yılında Anıtlar Kurulu tarafından onaylandığını ifade eden Öztürk, “Atatürk Köşkü rölöve restorasyon ve restitüsyon işimiz 2020 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde Atatürk Köşküyle ilgili bir teknik heyet kuruldu. Bu teknik heyette üniversiteden hocalarımız dışardan danışman hocalarımız kendi birimlerimizden ilgili arkadaşlarımızla birlikte bir heyet kurularak burayla ilgili gerekli çalışmalar geçmişine dönük yapıldı, raporlandı. Sonucunda proje Anıtlar Kuruluna sunuldu. Anıtlar Kurulundan da 2021 yılında projemiz onaylandı. Akabinde ihale hazırlık çalışmalarına başladık ve 2021 yılında ihalemizi yaptık. Ardından yer teslimini yaptık. 2022 yılında aktif olarak inşaat sürecimiz başladı" dedi.

"BİNANIN İÇİ DE DIŞI DA TAMAMEN RESTORE EDİLECEK"

"Buradaki eşyaların durumuyla ilgili uzman ekipler tarafından eşyalar alındı, nitelikli bir şekilde aslına uygun olarak tamir yapılıyor" diyen Öztürk "Restorasyon işini tamamladıktan sonra yerlerine montajı yapılacak. Bütüncül anlamda sadece rölöve restitüsyon ve restorasyon değil akabinde de eşyalar perdeler dahil çok ince eleyip sık dokunarak bir süreci yürütülmekte. Rölöve restitüsyon ve restorasyon anlamında şuana kadar binanın içi ve dışını tamamen raspalarımızı, söküm işlemlerini yaparak ham hale getirdik. Şimdi de yavaş yavaş kaplama imalatlarına başlayacağız, sıvalarımızı yapacağız, akabinde dış cephe sıvalarımızı yapacağız. Dış cephe temizliği tamamlanmış çatı imalatımız devam etmekte. Bu işler devam ederken çevre korkulukları çevre zemini, aydınlatma imalatlarını da yaparak tamamlayacağız. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100 yılında Başkanımızın riyasetinde Atatürk Köşkü’nü hizmete açmak” şeklinde konuştu.

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