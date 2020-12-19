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Atatürk koşusunda madalyalar sahiplerini buldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri’ye gelişinin 101.

Atatürk koşusunda madalyalar sahiplerini buldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri’ye gelişinin 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’nu Ömer Amaçtan kazandı.
Kovid-19 tedbirlerine son derece dikkat edilerek yapılan yarışlar Yıldızevler Tramvay Durağından başladı. Büyük Atatürk Koşusunda 8 sporcu mücadele etti. Cumhuriyet Meydanında sona eren yarışın birinciliğini Ömer Amaçtan alırken, Cihat Bulut ikinci, Ramazan Barbaros ise üçüncü oldu.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri’ye gelişinin 101. yılı törenlerinde dereceye giren sporculara ödülleri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı tarafından verildi.

Atatürk koşusunda madalyalar sahiplerini buldu

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