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Atatürk, Kuşadası’nda törenle anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 10.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Kuşadası’nda törenle anıldı.
Kuşadası’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82’inci yılı dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan anma töreni, saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Ömer Günel mesajında, “Ölümsüzlüğünün 82. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü hala benliğimizde yaşıyor ve yaşatıyoruz. Sevgi, saygı ve özlemle ilelebet izindeyiz. Daima kalbimizdesin Atam” ifadelerine yer verdi.

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