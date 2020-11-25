YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri değişti

Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri değişti

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 10:54 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi’ne bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri korona virüs tedbirleri kapsamında değiştiİzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çetin Emeç Kütüphanesi ve Atatürk Müzesi, yeni tedbirler doğrultusunda artık yeni saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri değişti

İzmit Belediyesi’ne bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri korona virüs tedbirleri kapsamında değişti
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çetin Emeç Kütüphanesi ve Atatürk Müzesi, yeni tedbirler doğrultusunda artık yeni saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Korona virüsle mücadele noktasında tedbirlerini almaya devam eden İzmit Belediyesi, Çetin Emeç Kütüphanesinin hafta içi 09.30-19.00, Cumartesi günü 11.00-19.00 arasında hizmet vereceğini ve Pazar günü kapalı olacağını duyurdu.
Ayrıca Atatürk Müzesi hafta içi 09.30-18.00, hafta sonu 11.00-19.00 arasında hizmet verecek ve Pazartesi günleri kapalı olacak.

Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri değişti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Elif Eczanesi
Izmit
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Darica
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.