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Atatürk Parkı’nda son durum

BİLECİK HABERLERİ  | 24.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Milletvekili Selim Yağcı, belediyenin Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesinin olduğu alana Atatürk Parkı’nın yapılmasına ilişkin, "Mahkeme netleşmeden belediye buraya bir masraf yaparsa yarın bu karar çerçevesinde bu yer vakıflara ait olur.

Milletvekili Selim Yağcı, belediyenin Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesinin olduğu alana Atatürk Parkı’nın yapılmasına ilişkin, "Mahkeme netleşmeden belediye buraya bir masraf yaparsa yarın bu karar çerçevesinde bu yer vakıflara ait olur. Vakıflar belediyenin yaptığı masrafları hiçe sayarak burayı olduğu gibi alır" dedi.
Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile birlikte Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve kentin milattan önce 9 bin yıllık tarihi ile önemli detayları barındıran kazı alanı çalışmalarını inceledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yağcı, "Şimdi tabi siyasetçiler eleştirebilir, kendisine göre değerlendirmeler yapabilir ama sayın valimizin ve kamu görevlilerinin yapmış oldukları davranışlarda aykırı bir şey bulamıyorum. Kimseye de bir programa geleceksin diyemeyiz. Biz de belediye başkanlığı yaptık, belediyemizde açılışlar olurdu tüm kamu görevlileri gelecek diye bir şey yok. Gelen başımızın tacı. Gelmeyenlere davet edilir, usulüne uygun eğer davet yaptılarsa katılmak isteyenler katılır. Sayın vekilimizin o konuda bir alınganlık göstermesi, sitem etmesine çok anlam vermiyorum. Belediyenin programları o düzeyde kamu görevlilerinin katılması gereken programlara olursa görevlilerimizde katılır. Bu zamana kadarda katıldılar yani birçok programlara" dedi.

"Vakıflar belediyenin yaptığı masrafları hiçe sayarak burayı olduğu gibi alır"
Milletvekili Yağcı, "Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesinin olduğu alana belediyenin Atatürk Parkı’nın yapılmasında bir sıkıntı var mı" sorusuna, "Bizim hiçbir konuda müracaatımız yok. Biz orada sadece belediye başkanımızı, belediye yönetimini uyardık. Çünkü orayı biz belediyeye almak için uzun yıllar uğraştık. Oranın belediyede olması kadar doğal bir şey yok. Şehrin kalbi olan bir noktada ve aldıktan sonra da ona ilişkin hazır bir projemiz vardı. Biz de farklı bir düzenleme projesi düşünüyorduk. Mevcutta yapılan yapıları bozmadan o projeye uygun olarak yapmıştık. Ama benimde belediye başkanlığının son aşamada mahkeme burada belediye aleyhine bir karar verip buranın vakıflara ait olduğuna ilişkin bir karar verilmiş. Daha önce de bir karar verildi. Bu karar Yargıtay’dan bozuldu. İkinci yargılamada mahkeme bu kararı verince tabi kesinleşmeden bir şey söylememiz söz konusu değil. Ama şu pozisyonda mahkeme netleşmeden belediye buraya bir masraf yaparsa yarın bu karar çerçevesinde bu yer vakıflara ait olursa, vakıflar belediyenin yaptığı masrafları hiçe sayarak burayı olduğu gibi alır" dedi.

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