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Atatürk Parkı’ndaki en eğlenceli fotoğraflar sürpriz hediyeler kazandıracak

BİLECİK HABERLERİ  | 27.12.2020 17:46 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda çekilen en eğlenceli fotoğraflar, sürpriz hediyeler kazandıracak.Bilecik Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek şehre kazandırılan Atatürk Parkı’nda vatandaşların çekeceği en eğlenceli 3 adet fotoğraf seçilerek, belediye sosyal medya organlarında paylaşılacak.

Atatürk Parkı’ndaki en eğlenceli fotoğraflar sürpriz hediyeler kazandıracak

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda çekilen en eğlenceli fotoğraflar, sürpriz hediyeler kazandıracak.
Bilecik Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek şehre kazandırılan Atatürk Parkı’nda vatandaşların çekeceği en eğlenceli 3 adet fotoğraf seçilerek, belediye sosyal medya organlarında paylaşılacak. Bilecikliler, "En Eğlenceli Fotoğraflarınızı Seçiyoruz" sloganı ile hazırlanan aktiviteye katılarak şanslı üç kişiden biri olabilecek. Yarışma başlangıç tarihi 26 Aralık 2020, son katılım tarihi ise 31 Aralık olacak ve sonuçlar 5 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
En eğlenceli fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar çektikleri fotoğraflara @bilecikbeltr instagram hesabını etiketleyerek, yarışmaya katılabileceklerdir.

Atatürk Parkı’ndaki en eğlenceli fotoğraflar sürpriz hediyeler kazandıracak

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