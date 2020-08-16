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Atatürk Parkı’nın son durumuna mahalle sakinlerinden tepki

MUĞLA HABERLERİ  | 16.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak 2011 yılında hizmete sunulan Akkent Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri harabeye döndü.

Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak 2011 yılında hizmete sunulan Akkent Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri harabeye döndü. Tesisteki kapılar, pençeler, tuvaletlerin iç bölümleri, spor alanlarının çevresindeki teller kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.
Uzun süredir tesislerin atıl vaziyette olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, “Yapmak değil, sahip çıkmak önemli. Mahalle sakinleri olarak bizler elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalıştık. Ama özellikle akşamları kimin girip çıktığı belli olmayan bir yer burası.Buradaki tesislerin hatırı yoksa bile parkın isminin de mi hatırı yok. Biran önce belediye yetkililerimiz gerekeni yapmalı” dediler.

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