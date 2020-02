Atatürk portresi işlenmiş Yağcıbedir halısı Bal-Kes’e gelir olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesirspor’a destek için üzerine Atatürk portresi işlenmiş Yağcıbedir halısı hediye etti. Atatürk portresi işlenmiş Yağcıbedir halısı Bal-kes’e destek gecesinde açık artırmada satılarak, gelir olacak.

Yağcıbedir diyarı, pehlivanlar yurdu Sındırgı ilçesi sporun her dalında verdiği önemle ön plana da çıkıyor. Spora ve sporcuya her alanda destek veren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Balıkesirspor’a katkı adına 17 Şubat tarihinde yapılacak olan forma gecesine de desteğini şimdiden verdi. Sındırgı’da ilmek ilmek hasretlerin dokunduğu Yağcıbedir halısına işlenmiş Cumhuriyetin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk portresi Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı’ya teslim edildi. Yağcıbedir halısına işlenmiş Atatürk portresi 17 Şubat’ta yapılacak forma gecesinde açık arttırmayla satışa sunulacak, geliri ise Balıkesirspor’a kalacak.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Spora ve sporcuya her alanda destek veriyoruz. İlçemizde Sındırgı Belediyespor, ilimizde Balıkesirspor bizi gururla temsil ediyor. Doğal şehrin katkısı ilmek ilmek okunan Yağcıbedir halısı olur dedik. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin işlendiği özel bir Yağcıbedir halısını açık arttırmada satılması için başkan Dağlı’ya teslim ettik. Şehrimizin takımına sahip çıkalım“ şeklinde konuştu.

Başkan Dağlı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Ekrem Yavaş başkanımıza bu güzel davranışından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” sözleri ile Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür etti.