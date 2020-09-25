YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Atatürk Stadı yeni sezona hazır

Atatürk Stadı yeni sezona hazır

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.09.2020 19:22 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 2020-2021 futbol sezonu öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadyumunda gerekli bakım, onarım ve boyama çalışmaları sonrasında tüm eksikler tamamlandı.Yeni sezon öncesi çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, uzun bir aradan sonra takımların ve taraftarlar için tüm tesislerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılarak çevre duvarlarının boyama işlemlerinin tamamlandığını ve sezona hazır hale getirildiğini söyledi.Adıyaman Atatürk Stadyumunun yeni sezona hazır olduğunu belirten İl Müdürü Keleş, “Müsabakaların yapılacağı sahalarımızda gerekli görülen eksiklikler giderilerek hazırlıklarımızı tamamladık.

Atatürk Stadı yeni sezona hazır

Adıyaman’da 2020-2021 futbol sezonu öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadyumunda gerekli bakım, onarım ve boyama çalışmaları sonrasında tüm eksikler tamamlandı.
Yeni sezon öncesi çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, uzun bir aradan sonra takımların ve taraftarlar için tüm tesislerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılarak çevre duvarlarının boyama işlemlerinin tamamlandığını ve sezona hazır hale getirildiğini söyledi.
Adıyaman Atatürk Stadyumunun yeni sezona hazır olduğunu belirten İl Müdürü Keleş, “Müsabakaların yapılacağı sahalarımızda gerekli görülen eksiklikler giderilerek hazırlıklarımızı tamamladık. Kurum olarak kendi tesislerimizin yanı sıra sezon içerisinde Adıyaman Üniversitesine ait olan Futbol Sahasına da sorumlu olmamamıza rağmen bakım ve onarımın desteği verdik. Çünkü takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi ve şampiyonluk yolunda antrenmanlarını aksatmamaları için konusunda onlara her daim destek olmayı sürdürüyoruz.
Sporun her dalında faaliyet gösteren tüm kulüplerimize ve sporcularımıza yakışır tesislerde onlara hizmet vermek için gayret ediyoruz. Çünkü sağlıklı bir gençlik yetiştirebilmek için sporcularımız kadar onlara destek olan taraftarımızı da önemsiyoruz. Yarın yapılacak futbol müsabakasında mücadele edecek olan takımımız Adıyaman 1954 Spor Kulübüne şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Atatürk Stadı yeni sezona hazır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:24
İkindi
15:47
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Dilek Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.