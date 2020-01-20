YURTHABER
  4. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden ’Tarihine Sahip Çık’ projesi

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden ’Tarihine Sahip Çık’ projesi

ERZURUM HABERLERİ  | 20.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Engin koordinatörlüğünde okul öncesi son sınıf öğrencileri tarafından “Eserine Sahip Çık” projesi kapsamında Pasinler Kalesinde temizlik çalışması yapıldıktan sonra ilçe esnafına hazırladıkları broşürlerle tarihi farkındalık oluşturmak için tanıtım yapıldı.
Konu hakkında bilgi veren Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Osman Engin, "Bu proje çalışmasıyla tarihi eserlerimizle ilgili olarak toplumsal duyarlılık oluşturmak ve tarih bilincini geliştirerek toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu çerçevede Erzurum’un Pasinler ilçesindeki kale seçilmiş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Birimi ile iletişime geçilmiş ve alınan destekle Hasankale’nin kısa tarihini ifade eden broşürler bastırılmıştır. Kalede öğrencilerimiz ile birlikte temizlik çalışması yapıldıktan sonra ilçede esnafları ziyaret edilerek proje konusunda ve tarih bilinci ve tarih şuuruyla ilgili söyleşiler gerçekleştirilmiştir. Bu esnada bastırılmış olan broşürler dağıtılmıştır. Esnaf ziyaretlerinin ardından Pasinler Belediye Başkanıyla görüşme yapılarak konu hakkında paylaşımlarda bulunulmuştur. Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’ye Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın toplumsal duyarlılık proje çalışmalarıyla ilgili duyarlılıkları iletilmiştir. Projemizin gerek hazırlanmasında ve gerekse yürütülüp sonuçlandırılmasında başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere emeği geçen Atatürk Üniversitesi rektörlüğü Toplumsal Duyarlılık Merkezi Müdürlüğüne ve projeye katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Hollywood gülüşü özgüveni yükseltiyorHollywood gülüşü özgüveni yükseltiyor
Hacamat tedavisinin 8 faydasıHacamat tedavisinin 8 faydası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:48

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Turgut Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.