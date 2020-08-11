Atatürk Üniversitesi standına yoğun ilgi

Üniversite tercihi yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumları ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik ilk kez düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye ilgi yoğun oldu. Atatürk Üniversitesi de üniversite tercihi yapacak gençler için düzenlenen YÖK Sanal Fuarına katıldı.

Fuarda 1 Milyon Kez Stand Ziyareti Yapıldı

Koronavirüs salgını dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak ilk kez dijital ortamda yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleşti. Sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkânı buldu.

Üniversite adaylarına yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı sanal fuar, 4 gün içerisinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stand ziyareti yapıldı.

“Üniversitelerimizi Yurt İçi ve Yurt Dışında Tanıtma İmkânı Bulduk”

04-07 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’nda Atatürk Üniversitesinden temsilciler öğrencilere, sunulan imkânlar hakkında bilgilendirme yaptı. Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarının, üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve velilerinin ilgisini çektiğini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla eğitim-öğretimde dijital bir dönem başladı. Bu dijital dönem bizlere ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında bulunan öğrencilere ulaşma fırsatı tanıdı. Yükseköğretim kurulumuzun bize sunduğu bu fırsatı değerlendirerek, ilk defa düzenlediği sanal fuar ile ülkemizi ve üniversitelerimizi yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilerimize tanıtma imkânı bulduk” dedi.

“Sanal ve Örgün Öğretimi Harmanlayan Bir Eğitim Modeline Sahibiz”

Her fırsatta öğrencilerin yanında olduklarını ve onların gelecek planlarına destek sunduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK vizyonu ışığında üniversitemizde başlatmış olduğumuz değişim ve dönüşüm bizleri dünya ile rekabet eden bir konuma yükseltti. Atatürk Üniversitesi olarak salgın süreci boyunca bu vizyon doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde eğitim dönemini sorunsuz bir şekilde tamamladık. Altyapımızı sürekli güncel tutarak, sanal ve örgün öğretimi harmanlayan bir eğitim modeli ile ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte; başta dersler olmak üzere kongre ve konferans gibi önemli programlarımızı online olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yaz okulunda da bu hizmeti öğrencilerimize vermeye devam ediyoruz. Son olarak da başarılı bir şekilde hazırlanan ve bizim de etkin olarak rol aldığımız YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katılım sağladık. Söz konusu sanal fuarın hazırlanmasında emeği geçen başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak tercih döneminin devam ettiğini hatırlatan Rektör Çomaklı, tercih yapacak öğrencileri Atatürk Üniversitesinde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade ederek değerlendirmesini sonlandırdı.

